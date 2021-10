Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baackeshof: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld: Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstagabend (7. Oktober 2021) haben zwei Unbekannte einen Supermarkt überfallen. Sie bedrohten den Kassierer mit einer Langwaffe und flüchteten mit Bargeld in vierstelliger Höhe.

Um kurz nach 21 Uhr betraten zwei unbekannte Männer den Supermarkt am Nauenweg. Weil die Männer auffällig oft auf den Boden schauten und dies einer Angestellten merkwürdig vorkam, alarmierte sie die Polizei. An der Kasse riss plötzlich einer der Männer seinen Pullover hoch, griff nach einer Langwaffe und hielt sie dem Kassierer entgegen. Er forderte ihn auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Der 21-jährige Kassierer gab ihm das Geld, woraufhin beide Männer schnell den Laden verließen. Alle Supermarkt-Mitarbeiter blieben unverletzt. Die beiden Männer flüchteten zu Fuß in ein angrenzendes Wohngebiet. Eine erste Fahndung blieb erfolglos.

Einer der Täter ist etwa 60 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine Brille und hatte offene Verletzungen im Gesicht, die nach einer Haut-Erkrankung aussahen. Er trug schwarze Kleidung sowie schwarze Handschuhe mit roten Streifen auf der Innenseite. Zudem trug er Bauarbeiterschuhe und hatte in dem Supermarkt einen auffällig krummen Gang, der nach Zeugenaussagen "gespielt" gewesen sein könnte.

Der andere Täter ist 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und schlank. Er hat dunkle Haare sowie dunkle, mandelförmige Augen. Er trug schwarze Kleidung sowie Gartenhandschuhe mit orangener Innenseite. Zudem sprach er mit osteuropäischem Akzent.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (411)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell