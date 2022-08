Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Gartenbank

Taben-Rodt (ots)

In der Zeit von Donnerstag, dem 18.08.2022, ca. 20:00 Uhr und Freitag, dem 19.08.2022, gegen 10:15 Uhr, ist es in der Ortslage Taben-Rodt, vor dem Anwesen Gartenstraße 1 zum Diebstahl einer holzbeplankten Gartenbank aus Metall gekommen. Die Bank war ca. 1,60 breit und mit einer Rückenlehne versehen. Sie war zum Tatzeitpunkt unmittelbar vor dem Wohnanwesen auf dem Hofgelände an der Straße aufgestellt. Aufgrund ihres hohen Eigengewichtes dürfte diese zumindest mittels eines Anhängers oder eines Lkw abtransportiert worden sein. Die Polizeiinspektion Saarburg hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die eventuell Beobachtungen zur Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 an die o.a. Dienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell