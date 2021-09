Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210929.3 Kiel: Korrektur Meldung "Kind bei Unfall mit Bus schwer verletzt"

Kiel (ots)

Bei der Beschreibung des Unfallhergangs in genannter ots ist ein Fehler unterlaufen. Wir bitten darum, den Fehler zu entschuldigen und bei der Berichterstattung folgende Passage zu verwenden.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der Busfahrer die Prinz-Heinrich-Straße von der Holtenauer Hochbrücke kommend stadteinwärts und erfasste an einer Fußgängerfurt in Höhe Hausnummer 20 das Mädchen, das die Straße in diesem Moment überquerte. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang, insbesondere ob eine Rotlichtmissachtung des Busfahrers oder der Kinder zum Unfall führte, führt der Verkehrsunfalldienst des Bezirksreviers.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell