POL-BO: Kleinkraftradfahrer (59, Herne) bei Unfall verletzt

Bochum (ots) - Bei einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten am Montagnachmittag, 11. April, sind drei Personen verletzt worden. Nach bisherigem Stand war ein 32-jähriger Bochumer mit seinem Pkw gegen 16.30 Uhr auf der Herner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein Autofahrer aus Witten (52), der zeitgleich in selber Richtung auf der Herner Straße fuhr, musste an einer roten Ampel in Höhe der Hausnummer 187 ...

