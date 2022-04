Polizei Bochum

POL-BO: Ladendiebstahl - Wer kennt diese Jugendlichen?

Bochum (ots)

Bereits am 9. November 2021 kam es in Bochum zu einem Ladendiebstahl. Gegen 16 Uhr hatten mehrere Jugendliche in einem Drogeriemarkt an der Kortumstraße 101 Elektrogeräte entwendet.

Mit richterlichem Beschluss liegen jetzt Lichtbilder der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien vor.

Wer kennt die unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/77580 abgebildeten Tatverdächtigen oder kann Angaben zu ihnen machen?

(Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.)

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell