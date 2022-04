POL-BO: Schamverletzer in Linienbus - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Am heutigen Sonntag, 10. April, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Alleinunfall in Bochum-Mitte, bei dem ein Mann aus Bochum (29) leicht verletzt wurde. Nach aktuellem Stand war der Bochumer gegen 3.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Herner Straße in Richtung Nordring unterwegs gewesen. Im Kurvenverlauf Herner Straße/ Nordring verlor der Mann die ...

