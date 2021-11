Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Ausparken mit Verletzten

Bad Frankenhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Klosterstraße wurde ein Mann leicht verletzt. Ein 71-jähriger Skodafahrer fuhr gegen 14 Uhr von einer auf der rechten Straßenseite gelegenen Parklücke nach rechts in den fließenden Verkehr ein. Dabei kam es zu Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten BMW-Kombi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda Fabia gegen das Heckteil eines geparkten VW Tiguan geschoben. Der 71-Jährige erlitt dabei leichte Verletzung und wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die 43-jährige BMW Fahrerin wurde nicht verletzt. Der Skoda und der BMW wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

