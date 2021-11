Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Niedersachswerfen (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn wurde am Dienstagabend auf der Straße Im Steinfeld ein Mann leicht verletzt. Gegen 21.15 Uhr befuhr ein 50 Jahre alter Fahrer eines VW Caddys die Straße Im Steinfeld vom Parkplatz eines Einkaufszentrums kommend und wollte dann nach rechts auf die Bundesstraße 4 in Richtung Niedersachswerfen auffahren. Dabei befuhr er den dortigen Bahnübergang der Straßenbahnlinie. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Nordhausen fahrenden Triebwagen Combino. Durch die Kollision wurde der VW nach links gegen die dort befindliche Lichtsignalanzeige geschleudert und kam zum Stehen. Der VW Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der 47-jährige Fahrer der Straßenbahn und ein im Triebwagen sitzender Fahrgast wurden nicht verletzt. Der Caddy musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25000 Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

