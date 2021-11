Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gewässerverunreinigung

Teistungen (ots)

Zu einer Gewässerverunreinigung wurde am Dienstagvormittag Feuerwehr und Polizei zum Fluss Hahle an der Hauptstraße gerufen. Kurz vor 11 Uhr wurde der Polizei ein insgesamt ca. 1 km langer und 1,5 m breiter öliger Film auf der Wasseroberfläche im Bereich der Brücke über die Hahle gemeldet. Die Feuerwehr konnten den kompletten öligen Film abbinden, so dass weitere Gefährdungen verhindert wurden. Nach bisherigen Ermittlungen könnte die betreffende Flüssigkeit über die Oberflächenentwässerung in den Fluss gelangt sein. Die Polizei hat im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort Spuren gesichert und es wurden Wasserproben entnommen. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

