Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Wohnhaus eingebrochen

Bodenrode (ots)

Bislang Unbekannte drangen in ein Wohnhaus in der Straße Am Rasen ein und haben das Innere durchsucht. In der Zeit von Sonntag, 15 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, haben die Täter sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang ins Haus verschafft. Im Innern durchsuchten sie die Räume und durchwühlten Schränke. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Die Polizei hat Anzeige wegen Versuch des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell