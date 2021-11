Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehrsirene gestohlen

Petersdorf (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde durch Unbekannte in der Schafgasse eine Feuerwehrsirene gestohlen. In der Zeit von Sonnabend, 12 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, haben Diebe die am Feuerwehrgerätehaus abgestellte Sirene entwendet. Die Sirene im Wert von 500,- Euro wurde wegen Sanierungsarbeiten vom Dach abgebaut und dort gelagert. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

