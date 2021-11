Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei hochwertige Geländewagen gestohlen

Nordhausen (ots)

In den letzten Tagen wurden zwei Geländewagen vom Abstellplatz eines Autohauses in der Halleschen Straße gestohlen. In der Zeit vom Donnerstag, d. 11. November, 13 Uhr, bis Dienstag, d. 16. November, 10.30 Uhr, erbeuteten die Diebe einen weißen Jeep Grand Cherokee und einen grünen Jeep Wrangler. Der Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag beziffert. Ob vielleicht die bislang unbekannten Täter technische Möglichkeiten nutzten, um mittels Abfangen des Funksignals des Keyless-Go Systems die Fahrzeuge zu starten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

