Polizei Bochum

POL-BO: Alkoholisierter Autofahrer (29) bei Alleinunfall leicht verletzt

Bochum (ots)

Am heutigen Sonntag, 10. April, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Alleinunfall in Bochum-Mitte, bei dem ein Mann aus Bochum (29) leicht verletzt wurde.

Nach aktuellem Stand war der Bochumer gegen 3.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Herner Straße in Richtung Nordring unterwegs gewesen. Im Kurvenverlauf Herner Straße/ Nordring verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Bei dem Unfall verletzte sich der 29-Jährige leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Autofahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest des Fahrers ergab einen Wert von 2,6 Promille. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das zuständige Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell