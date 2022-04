POL-BO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Bochum - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 08. April, in der Bochumer Innenstadt ist eine 67-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 47-jähriger Dortmunder gegen 18.40 Uhr mit seinem Pkw die Hans-Böckler-Straße stadteinwärts. In Höhe der Haltestelle "Brückstraße" hielt er an und setzte zurück, um den Wagen in einer Parklücke ...

mehr