Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Reifen aufgeschlitzt + Polizei sucht schwarzen Audi A6 Avant + weiß-grünes Mountainbike gestohlen + unter Alkoholeinfluss hinters Steuer gesetzt+ und weitere Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Nanzenbach: Reifen aufgeschlitzt

Im Laufe der letzten Nacht schlitzen Unbekannte alle vier Reifen an einem in der Gewannstraße abgestellten weißen Hyundai i10 auf. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise zu den Vandalen, die zwischen 21:30 Uhr am Dienstag (01.02.2022) und 06:00 Uhr heute Morgen (02.02.2022) zuschlugen erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg- Polizei sucht schwarzen Audi A6 Avant

Nachdem er am Sonntag (30.01.2022), um 00:43 Uhr, in eine Hecke gekracht war, sucht die Dillenburger Polizei nach einem schwarzen Audi A6 Avant. Der Audi-Fahrer war auf der Hintergasse aus Richtung Hauptstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 3 nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hecke, sowie in die Umzäunung des Grundstücks krachte. Ohne sich um den 200 Euro hohen Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise zu dem schwarzen Audi A6 Avant, mit LDK-Zulassung und hellem Schriftzug auf dem Heck geben? In dem Kennzeichen soll sich offenbar zudem der Buchstabe I und die Ziffer 9 befinden. Wer kann Angaben zum Unfallfahrer machen? Zeugen werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg- Parkplatzrempler

Zu einem Parkplatzrempler kam es am Freitagvormittag (28.01.2022) auf dem Parkplatz der Johann-von-Nassau-Schule in der Hofgartenstraße. Offenbar beim Ein- oder Ausparken streifte ein unbekannter Unfallfahrer zwischen 07:30 Uhr und 13:05 Uhr, den vorderen Stoßfänger eines geparkten grünen Opel Adam und flüchtete. Die Reparatur am linken Stoßfänger wird rund 800 Euro kosten. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Guntersdorf- Unfallfahrer flüchtet

Zwischen 16:15 Uhr am Freitag (28.01.2022) und 13:00 Uhr am Samstag (29.01.2022) touchierte ein Unbekannter einen in der Straße "Am Rehbach" geparkten schwarzen Audi A3 Sportback an der Front vorne rechts und hinterließ einen Schaden von rund 800 Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete er von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- weiß-grünes Mountainbike gestohlen

Auf ein Mountainbike hatten es Diebe im Zeitraum von Montag (31.01.2022) auf Dienstag (01.02.2022) abgesehen. Über das Treppenhaus gelangten die Unbekannten in den frei zugänglichen Keller des Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße. Das grün-weiße Bike hat einen Wert von rund 390 Euro. Wem sind verdächtige Personen zwischen 20:00 Uhr am Montag und 18:00 Uhr am Dienstag aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Herren-Mountainbikes machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun-Bissenberg: unter Alkoholeinfluss hinters Steuer gesetzt

Nachdem er offenbar beim Rangieren gegen einen Gartenzaun am Kirchplatz gefahren war, informierten aufmerksame Zeugen die Wetzlarer Polizei. Gegen 22:05 Uhr wurden Anwohner durch das Geräusch eines Aufpralls auf den VW-Fahrer aufmerksam. Die herbeigeeilten Ordnungshüter kontrollierten den 44-jährigen Kleinwagenfahrer und bemerkten starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest brachte es auf 2,28 Promille. Der Fahrer musste mir zur Wetzlarer Dienststelle. Dort folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der 44-Jährige seinen Heimweg antreten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Unfallschaden wird mit 400 Euro beziffert.

Waldsolms- Spiegelunfall im Begegnungsverkehr

Am Montagmorgen (31.01.2022) fuhr ein 46-Jähriger mit seinem weißen Daimler auf der Landesstraße 3053 aus Kröffelbach kommend in Richtung Brandoberndorf. Um 08:00 Uhr kam dem Ateco-Fahrer ein orangefarbenes Fahrzeug entgegen und touchierte den linken Außenspiegel des weißen Ateco. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallfahrer in seinem Lkw. Die Polizei beziffert den Unfallschaden auf 500 Euro und sucht den Unfallfahrer, sowie den orangefarbenen Lkw, bei dem es sich vermutlich um ein Müllauto oder Baustellenfahrzeug handeln soll. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

