Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + in Sänger- und Sportheim eingestiegen + Wichtiger Unfallzeuge in Haiger gesucht + Skoda beschädigt und geflohen + Nach Überschlag ins Krankenhaus + Ölspur in Sinn - Zeugen gesucht +

Dillenburg (ots)

--

Dietzhölztal-Ewersbach: Diebe im Sängerheim und Burbachstadion -

Nachdem Diebe das Sängerheim in der Verlängerung des Storchenweges und das Gebäude des Fördervereins SG Dietzhölztal aufgesucht hatten, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. In der Nacht von Mittwoch (26.01.2022) auf Donnerstag (27.01.2022) verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Sängerheim und einem Abstellschuppen in der Verlängerung des Storchenweges. Hierbei beschädigten sie die Eingangstüren sowie ein Fensterladen. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf mindestens 1.300 Euro Am Donnerstag vergangener Woche (20.01.2022) entdeckten Verantwortliche einen Einbruchversuch in das Gebäude des Burbachstadions. Auch hier drangen die Täter gewaltsam ein und ließen Schäden in Höhe von 1.000 Euro zurück. Wann sich der Einbruch genau ereignete, kann momentan nicht gesagt werden. Die Ermittler der Dillenburger Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter am Sängerheim oder am Burbachstadion beobachtet? Wem sind dort zu den genannten Zeiten Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger: Wichtiger Zeuge nach Unfallflucht vor der Sparkasse gesucht -

Am Freitagnachmittag (21.01.2022) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen vor der Sparkasse in der Johann-Textor-Straße abgestellten weißen VW Tiguan. Zwischen 15.00 Uhr und 15.55 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass ein Unbekannter mit der Anhängerkupplung seines Ford rückwärts gegen den weißen SUV prallte. Der Zeuge offenbarte sich einer Angehörigen des Tiguan-Besitzers, Personalien oder Erreichbarkeit des Zeugen sind aber nicht bekannt. Die Polizei in Dillenburg sucht den Mann als wichtigen Zeugen und bittet ihn sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Dietzhölztal-Ewersbach: Unfallflucht gegenüber der Apotheke -

Auf rund 750 Euro summiert sich der Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Parkplatz der Hauptstraße Ecke Oranienstraße, gegenüber der Apotheke, zurückließ. Am 24.01.2022, gegen Mittag, parkte dort ein grauer Skoda Fabia. Die Polizei geht Hinweisen nach, wonach der Fahrer eines größeren schwarzen SUV neben dem Skoda ein- und ausparkte und dabei mutmaßlich den Schaden an der Beifahrertür des Fabia verursachte. Fahrer war ein älterer Mann mit sogenannter "Schiebermütze". Hinweise zu dem schwarzen SUV oder dessen Fahrer nehmen die Dillenburger Ermittler unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Breitscheid-Rabenscheid: Verletzt nach Überschlag -

Mit Untersuchungen im Dillenburger Krankenhaus endete für einen 37-Jährigen der Überschlag mit seinem Skoda. Der Haigerer fuhr gegen 06.10 Uhr auf der Landstraße von Langenaubach in Richtung Rabenscheid. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem Fabia nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. Der Skoda hat nur noch Schrottwert - den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Sinn: Polizei sucht Verursacher einer Ölspur -

Am Dienstag (18.01.2022) vergangener Woche waren Bauhof und eine Spezialfirma wegen einer Ölspur im Einsatz. Gegen 10.00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer das offensichtlich ausgelaufene Öl auf der Straße "Im Dietrichstal". Von dort aus führte die Spur in den Borngrund und weiter in die Friedrich-Ebert-Straße. Die Fahrbahnen mussten zum Teil mit einem Spezialfahrzeug gereinigt werden. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zum Verursacher der Ölspur machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell