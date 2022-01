Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Jugendliche stecken Mülltonnen in Oberroßbach an + Cabriolet-Fahrer in Herborn gesucht + Flucht in Sinn + Einbrüche in Wetzlar + Rad geklaut + Kennzeichen verschwunden + Unfall am Erdaer Kreuz +

Dillenburg

Haiger-Oberroßbach: Mülltonnen angesteckt / Polizei fahndet nach vier Jugendlichen -

Nachdem am frühen Sonntagmorgen (30.01.2022) am Dorfgemeinschaftshaus Roßbachtal zwei Mülleimer angezündet wurden, fahndet die Polizei nach vier Jugendlichen. Gegen 02.55 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Grundstraße aus. Die Brandbekämpfer löschten die beiden Mülltonnen. Durch den Brand wurden Teile einer Bushaltestelle beschädigt und die Fassade des DGH verrußt. Angaben zur genauen Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Im Zusammenhang mit diesem Brand fiel eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher auf. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Mülltonnen aus dieser Gruppe heraus angezündet wurden.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

- Wer kann Angaben zu den Jugendlichen machen? - Wem ist die Gruppe in der Nacht von Samstag auf Sonntag noch aufgefallen? -Haben sich die Jugendlichen in den sozialen Medien oder über Messenger mit ihrer Tat gebrüstet?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Unfall an der Amtsgerichtskreuzung / Polizei sucht den Unfallfahrer eines Audi Cabriolet -

Am Freitagmorgen (28.01.2022) kollidierte ein Autofahrer mit einer Fußgängerin an der Ampelkreuzung der Westerwaldstraße. Gegen 07.10 Uhr überquerte eine 70-Jährige bei Grünlicht die Fußgängerampel an der Einmündung zur Hainstraße. Hierbei prallte ein Audifahrer gegen die Herbornerin. Der Fahrer eines schwarzen Cabriolets stoppte und erkundigte sich bei der Frau, ob sie verletzt sei. Da die Herbornerin zunächst keine Beschwerden hatte, trennten sich die Beteiligten einvernehmlich. Später setzten Schmerzen ein und Angehörige der Herbornerin informierten die Polizei. Leider hatte sie sich die Telefonnummer des Unfallfahrers nicht merken können. Die Polizei in Herborn bittet den Unfallfahrer von Freitagmorgen an der Westerwaldkreuzung sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Sinn: Unfallflucht bei Aldi -

Im Laufe des Samstagnachmittags (29.01.2022) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen auf dem Parkplatz des Aldis abgestellten VW. Eine Mitarbeiterin hatte ihren blauen "Bora" gegen 13.05 Uhr dort abgestellt. Als sie gegen 17.00 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, wies der einen frischen Unfallschaden auf der Fahrerseite der hinteren Stoßstange auf. Vermutlich touchierte der Flüchtige beim Ein- oder Ausparkten den Bora und ließ einen Schaden von rund 1.300 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Lack zerkratzt -

Auf rund 300 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an dem Lack eines grauen Audis zurückließen. Der "Q3" parkte zwischen Freitagabend (28.01.2022), gegen 23.15 Uhr und Samstagmittag (29.01.2022), gegen 13.30 Uhr in der Hohen Straße. Die Täter trieben mehrere Kratzer in den Lack des SUV. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Über Kellertür eingestiegen. -

In der Straße "Vogelsang" suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus auf. Über eine Kellertür verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchwühlten sämtliche Zimmer. Angaben zur Beute können durch die Bewohner momentan nicht gemacht werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 300 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Freitag (28.01.2022), gegen 13.00 Uhr und Samstag (29.01.2022), gegen 10.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Naunheim: Einbruch in Netto-Markt -

Auf Beute aus dem Netto-Markt in der Waldgirmeser Straße hatten es Diebe am frühen Samstagmorgen (29.01.2022) abgesehen. Gegen 01.55 Uhr drangen die Täter gewaltsam in das Gebäude ein und versuchten die Tür zu einem Büro aufzubrechen. Sie scheiterten und suchten offensichtlich ohne Beute das Weite. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am frühen Samstagmorgen in der Waldgirmeser Straße beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge am Netto-Markt aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Garbenheim: Rad geklaut -

Mit einem E-Bike im Wert von rund 6.800 Euro suchten Diebe in der Straße "Raubach" das Weite. Zwischen Donnerstagabend (27.01.2022), gegen 20.00 Uhr und Freitagnachmittag (28.01.2022), gegen 16.00 Uhr knackten die Täter das Schloss des in einem Fahrradunterstand abgestellten Pedelec und machten sich mit dem Bike aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Pedelecs vom Hersteller "Corratec" nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Kennzeichen geklaut -

In der Straße "Dillufer" schlugen vergangene Woche Kennzeichendiebe zu. Die Täter griffen sich im Zeitraum vom 24.01.2022 bis zum 28.01.2022 von einem vor der Hausnummer 7 geparkten grauen Renault Megane die Nummernschilder "LB-DC 921". Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Kennzeichen erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hohenahr-Erda: Renault am Erdaer Kreuz übersehen -

Zwei Verletzte und zwei demolierte Fahrzeuge forderte ein Zusammenstoß am Freitagnachmittag (28.01.2022) am Erdaer Kreuz. Gegen 13.30 Uhr übersah eine 43-jährige Opelfahrerin beim Linksabbiegen einen aus Hohensolms herannahenden Renault. Die 60-jährige Renaultfahrerin konnte weder ausweichen noch bremsen und beide Fahrzeuge krachten ineinander. Die aus Lahnau stammende Unfallfahrerin und ihre in Siegbach lebende Unfallgegnerin mussten mit Rettungswagen zu weiteren Behandlungen in die Wetzlarer Klinik und in das Uni-Klinikum nach Gießen transportiert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Feuerwehr rückte aus und band ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Straßenmeisterei stellte entsprechende Warnschilder auf.

