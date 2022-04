POL-BO: Nachtrag: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Bochumer Polizei nach einer Auseinandersetzung mit tödlichem Ausgang

Witten (ots) - Während einer Busfahrt in Witten hat ein Mann am 8. April sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Nach bisherigem Stand befand sich der Schamverletzer gegen 14.30 Uhr in einem Linienbus, der zwischen Wittener Rathaus und Bommern unterwegs war. Als der Bus auf die Straße Bodenborn einfuhr, drehte sich der Unbekannte zu einer 17-jährigen Businsassin um und belästigte diese, indem er sexuelle Handlungen ...

