Polizei Bochum

POL-BO: Polizei fahndet weiterhin nach ominösem Raub auf Jogger (48) - nun auch bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst"

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 15.4.2021, wurde ein Jogger (48, aus Bochum) im Bochumer Naherholungsgebiet "Tippelsberg" im Stadtteil Riemke Opfer eines Raubüberfalls. Noch immer sind die Ermittlungen in diesem ominösen Fall nicht abgeschlossen. Zur Klärung soll nun auch die Ausstrahlung des Tatgeschehens in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwoch (13. April) beitragen. Die Polizei sucht unter anderem nach einem Pärchen.

Gegen 00.10 Uhr wurde die Polizei seinerzeit zur Einmündung Hiltroper Straße / Tenthoffstraße gerufen. Kurz zuvor hatte ein Fußgänger bemerkt, dass eine männliche Person, die Sportbekleidung trug, auf dem dortigen Gehweg lag. Der Passant kümmerte sich sofort um den Mann und informierte parallel Rettungsdienst und Polizei. Gegenüber den Polizeibeamten klagte der 48-Jährige über starke Schmerzen im Kopf- und Bauchbereich. Am T-Shirt des Verletzten entdeckten die Polizeibeamten bereits teilweise getrocknete Blutanhaftungen. Danach wurde festgestellt, dass der Bochumer in der Bauchgegend über eine circa drei cm tiefe Stichverletzung verfügte.

Nach eigenen Angaben war der Bochumer, der große Erinnerungslücken hatte, mit seinem Pkw zum Parkplatz "Tippelsberg" gefahren, um dort zu joggen. Eine Uhrzeit konnte er nicht benennen. Die späteren Ermittlungen ergaben, dass der Jogger frühestens gegen 23 Uhr am Tippelsberg eingetroffen sein dürfte. Angaben zum Tatablauf sind ihm bis heute nur vage möglich. Danach seien ihm mindestens zwei Personen entgegengekommen, von denen er zuvor in der Dunkelheit Stimmen hörte. Anschließend soll der 48-Jährige herumgerissen und gegen etwas Hartes geprallt sein. Er ging zu Boden und muss das Bewusstsein verloren haben. Genauere Hintergründe sind derzeit immer noch unklar. Nach der Tat fehlten dem Bochumer nicht nur Teile seiner Erinnerung, sondern auch die von ihm getragene Bauchtasche, sein Handy und seine Geldbörse. Wie der Mann in der Folge zum mehrere hundert Meter entfernten Auffindeort kam, konnte bislang ebenfalls nicht abschließend geklärt werden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer ins Krankenhaus. Die Stichverletzung erwies sich nicht als lebensbedrohlich. Allerdings erlitt der Geschädigte eine Amnesie, welche bis zum heutigen Tag andauert.

Die Kriminalpolizei (KK 31) bittet wiederholt unter den Rufnummern 0234 / 909-8105 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise und wird den Fall am Mittwoch (13. April) auch in die Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorstellen. Insbesondere sucht die Polizei nach einem jungen Pärchen, welches sich zur Nachtzeit im Park aufgehalten haben soll und sich im weiteren Verlauf möglicherweise mit einen Nissan Micra entfernte.

Unsere Ursprungsmeldung ist hier zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4889600

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell