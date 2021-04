Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand eines Einfamilienhauses -#polsiwi

Kreuztal-Krombach (ots)

Am Samstagnachmittag(17.04.2021) mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Dachstuhlbrand in der Straße "Am Alten Heck" ausrücken. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der entstandene Schaden an dem Fachwerkhaus beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Eurobetrag. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

