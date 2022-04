Polizei Bochum

POL-BO: Aktuell vermehrt Taschendiebe in Bochum unterwegs - Polizei mahnt zur Vorsicht

Bochum (ots)

Aktuell kommt es im Bochumer Osten wieder vermehrt zu Taschendiebstählen. Allein seit Anfang April wurden in Bochum mehr als 30 Taten bei der Polizei angezeigt.

Überall da, wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht, finden Taschendiebe ihre Opfer - so auch zurzeit vermehrt im Bereich des Einkaufszentrums in Bochum-Harpen sowie in Discountgeschäften.

Immer wieder gelingt es den Taschendieben an die Portemonnaies ihrer Opfer zu kommen. Sie stellen sich in den meisten Fällen so geschickt an, dass die Tat nicht bemerkt wird. Oftmals gehen sie arbeitsteilig vor - sie lenken die Betroffenen durch Fragen oder Anrempeln ab, um einem Komplizen den Geldbörsen- oder Handydiebstahl zu ermöglichen.

Für die Opfer ist der Taschendiebstahl neben dem finanziellen Schaden oft mit großem zeitlichem Aufwand und Ärger verbunden, z. B. weil entwendete Dokumente neu ausgestellt werden müssen. Für die Wiederbeschaffung von Ausweisen, Führerschein und anderen Dokumenten können schnell einige Hundert Euro zusammenkommen. Neben Geldbörsen stehlen Taschendiebe häufig auch Mobiltelefone. Dann sind neben dem Handy oft viele persönliche und sensible Daten für immer verloren.

Mit diesen Tipps können Sie sich selbst schützen:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Wenn Sie Opfer eines Taschendiebes geworden sind oder einen Diebstahl beobachten, rufen Sie sofort die Polizei über den Notruf "110".

Kümmern Sie sich um die Menschen, die bestohlen worden sind und bieten Sie Ihnen Hilfe an. Prägen Sie sich das Aussehen der Diebin oder des Diebes gut ein und stellen Sie sich als Zeugin bzw. Zeuge zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell