POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Weisbach: Holz gestohlen

Auf Holz hatte es offenbar ein Dieb am Wochenende in Weisbach abgesehen. Die unbekannte Person entwendte zwischen Freitag, 0 Uhr, und Sonntag, 13.45 Uhr, zirka vier Festmeter Holz von einem Holzstoß auf Gemarkung Crispenhofen. An der Tatörtlichkeit wurden Reifenspuren eines Traktors samt Anhänger festgestellt, welche vermutlich nicht älter als zwei bis drei Tage sind. Die Reifenspuren führten vom Waldrand zum Holzstoß und wieder auf die Straße zurück. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Krautheim: Dachrinne beschädigt

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer verursachte am Freitag, gegen 16.00 Uhr, in Krautheim Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro an einer Dachrinne. Der Fahrer des LKW wollte aus einem Firmengelände in der Altkrautheimer Straße herausfahren, wobei das Fahrzeug eine Dachrinne auf rund einem Meter eindrückte. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Schadensverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Bretzfeld: Verkehrskontrolle

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Weinsberg kontrollierten am Sonntag zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr die Geschwindigkeit des Verkehrs auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen. Bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und 5.216 gemessenen Fahrzeugen waren 589 Fahrzeuge bis zu 20 km/h zu schnell. 182 Verkehrsteilnehmende waren zwischen 21 km/h und 40 Km/h und fünf sogar über 41 km/h zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter fuhr mit 186 km/h über die Autobahn. Die fahrende Person muss nun mit einer Geldbuße und Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.

