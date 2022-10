Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.10.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Weinsberg (ots)

Am Samstagvormittag wurde eine 22-jährige Fahrzeuglenkerin nach einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr mit einer Sattelzugmaschine in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Die Fahrzeuglenkerin eines VW Passat befuhr die Kreisstraße von Wimmental kommend in Richtung Grantschen. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß des Fahrzeuges mit der entgegen kommenden Sattelzugmaschine eines 35-Jährigen. Der VW Passat wurde in der Folge in die dortige Leitplanke abgewiesen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Beide Fahrzeuge waren mit jeweils einer Person besetzt. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 26 Mann, der Rettungsdienst mit 2 Rettungswagen und 1 Notarzt vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Angaben zur Höhe des Sachschadens können aktuell keine gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell