Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 05.07.2022:

Peine (ots)

Brandstiftung in Vechelde

Bereits am 23.06. hat es in der Straße Am Schützenplatz in Vechelde gebrannt. Auf einer Rasenfläche in einem Wendehammer auf der Rückseite des Schulzentrums brannte eine Baustellentoilette komplett ab, außerdem sind rund 100 qm der Rasenfläche beschädigt worden. In den frühen Morgenstunden, gegen 04:00 Uhr, ist die Polizei zu dem Brand gerufen worden. Die Brandbekämpfung fand durch die Freiwillige Feuerwehr Vechelde statt. Aufgrund der Gesamtumstände wird in Richtung einer Brandstiftung ermittelt und die Polizei in Vechelde bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

