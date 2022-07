Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 04.07.2022:

Peine (ots)

19-jähriger stört Rettungsdienst und wird ausfallend

In der Nacht zu Sonntag, gegen 02:00 Uhr störte ein 19-jähriger Mann wiederholt den Rettungsdienst auf dem Peiner "Freischießen". Ein Bekannter des Störenfriedes war wohl in der Unfallhilfestelle am Festplatz in Behandlung, was den Ilseder dazu bewegte die Rettungskräfte mehrfach in Ihrer Arbeit zu behindern und zu stören. Als Beamte der Festplatzwache den Mann aufforderten den Ort zu verlassen wurde er ihnen gegenüber ausfallend und beleidigte sie lautstark. Daher sieht er sich nun einem Strafverfahren wegen Beleidigung gegenüber, den Festplatz musste er ebenfalls verlassen.

