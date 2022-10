Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Tankstelle eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Montag (03.10.2022) in eine Tankstelle an der Schmidener Straße eingebrochen. Die Einbrecher drückten gegen 03.30 Uhr die Eingangstür der Tankstelle auf und durchsuchten daraufhin sämtliche Schränke im Verkaufsraum. Sie stahlen Zigarettenstangen in noch unbekannter Menge. In diesem Zusammenhang werden zwei oder drei Personen gesucht, die mit einer blauen Tasche vom Gelände flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

