Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Mutmaßliche Geldautomatensprenger in Belgien festgenommen +++ Erkenntnisse der Polizeidirektion Oldenburg führten zu Zugriff im Nachbarland +++

Oldenburg (ots)

Mit maßgeblicher Unterstützung der Polizeidirektion Oldenburg hat die belgische Polizei zwei Personen festgenommen, die in Verdacht stehen, an vollendeten und versuchten Sprengungen von Geldautomaten im Raum Oldenburg, Nordrhein-Westfalen und Belgien beteiligt gewesen zu sein. Die vorläufige Festnahme der Männer erfolgte am Samstag, 26.02.2022, am frühen Morgen durch belgische Spezialeinheiten in der Nähe von Brüssel.

Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg. Daraus ergab sich schließlich ein mehrtägiger Polizeieinsatz mit weitreichenden Fahndungsmaßnahmen unter Leitung von Polizeivizepräsident Andreas Sagehorn, an dem auch Kräfte des Landeskriminalamtes, der niedersächsischen Spezialeinheiten, der Polizei Nordrhein-Westfalen sowie EUROPOL zur länderübergreifenden Koordination eng eingebunden waren.

Die Übermittlung der dabei gewonnenen Erkenntnisse an die belgischen Behörden ermöglichte schließlich die Ergreifung der 23 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen. Ein dritter Tatverdächtiger konnte kurz vor dem Zugriff flüchten. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Männern um Mitglieder eines kriminellen Netzwerkes aus den Niederlanden, dem mehrere Taten in der Vergangenheit zuzuordnen sein dürften. Bei der Festnahme des 22-jährigen Tatverdächtigen wurden mehrere Zündkabel beschlagnahmt, was den Verdacht auf eine Beteiligung an Geldautomatensprengungen erhärtete. Für welche Taten genau die Tatverdächtigen verantwortlich gemacht werden können, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

"Die Festnahme der Tatverdächtigen durch die belgische Polizei ist ein großer Erfolg und das Ergebnis einer hervorragenden länderübergreifenden polizeilichen Zusammenarbeit. Mein Dank gilt allen am Einsatz beteiligten Ermittlerinnen und Ermittlern sowie den Einsatzkräften", sagte Andreas Sagehorn, Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Oldenburg.

Polizeipräsident Johann Kühme schloss sich diesem Dank an und betonte darüber hinaus, dass die Bekämpfung von Geldautomatensprengungen ein Schwerpunkt in der polizeilichen Ausrichtung bleiben werde: "Geldautomatensprengungen sind nicht nur ein Verbrechen, sondern gefährden durch das skrupellose Tatverhalten der Täter immer wieder auf das Neue auch unbeteiligte Personen. Die Festnahme von zwei Tatverdächtigen ist somit ein großer Erfolg in der Bekämpfung dieser kriminellen und organisierten Banden. Wir werden hier weiterhin einen polizeilichen Schwerpunkt setzen, sehen aber auch die Bankinstitute in der Pflicht durch geeignete Maßnahmen weiteren Geldautomatensprengungen präventiv entgegenzuwirken."

Mit einem Schreiben von 14. Dezember letzten Jahres hat sich Polizeipräsident Kühme an alle Geldinstitute im Bereich der Polizeidirektion Oldenburg gewandt. Neben der Darstellung der aktuellen Entwicklung wurde vor allem auf konkrete Präventionsmaßnahmen hingewiesen.

Mit Blick auf die Festnahme in Belgien hob auch die Staatsanwaltschaft Osnabrück die gute internationale Zusammenarbeit hervor. "Der Zugriff wurde auf justizieller Ebene in enger Zusammenarbeit durch die deutschen und belgischen Justizbehörden begleitet. Nach einem regen Austausch bis in die späten Abendstunden wurden am Freitag kurzfristig die rechtlichen Voraussetzungen für den Zugriff geschaffen. Der vorliegende Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit von Polizei- und Justizbehörden bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und insbesondere im Bereich der Geldausgabeautomatensprengungen ist", sagte Alexander Retemeyer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell