POL-S: Unfall nach Fahrfehler - ein Leichtverletzter

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Leichtverletzter und erheblicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (02.10.2022) am Kreisverkehr Hauptstätter Straße / Österreichischer Platz ereignet hat. Ein 39-jähriger Lenker eines Pkw BMW fuhr gegen 13.00 Uhr auf dem linken von zwei Linksabbiegefahrstreifen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung geradeaus über den Kreisverkehr und kollidierte hierbei mit dem ordnungsgemäß nach links abbiegenden Pkw Ford eines 26-Jährigen Fahrzeuglenkers, der sich auf dem rechten Linksabbiegestreifen befand. Durch den Aufprall drehte sich der BMW des Verursachers und kam auf dem Gehweg unmittelbar vor einer Werbesäule zum Stehen. Der Pkw Ford des 26-Jährigen wurde durch den Aufprall an die dortige Betonwand geschoben. Der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Am BMW des Unfallverursachers, welcher nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden in Höhe von circa 60.000 EUR. Der Schaden am Ford des Unfallbeteiligen beläuft sich auf ca. 5.000 EUR. Es kam nur zu leichten Verkehrsbeinträchtigungen.

