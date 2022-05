Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Haltende Fahrzeuge zu spät bemerkt ++ Winsen - Motorradfahrer schwer verletzt ++ Dohren - Tür beschädigt und Handy verloren ++ Winsen und Rosengarten - Präventionsteam unterwegs

Winsen (ots)

Haltende Fahrzeuge zu spät bemerkt

Auf dem Tönnhäuser Weg kam es am Donnerstag, 5.5.2022, zu einem Auffahrunfall. Ein 18-jähriger Mann war gegen 15:45 Uhr in Richtung Drage unterwegs. Er bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt anhalten mussten. Er fuhr mit seinem Polo auf den Suzuki einer 30-jährigen Frau auf. Dieser Wagen wurde noch auf den davor stehenden BMW einer 66-jährigen Frau geschoben. Bei dem Zusammenstoß wurde die 30-jährige Frau leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 9000 EUR.

Winsen - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 57-jähriger Mann zog sich bei einem Verkehrsunfall auf der Elbuferstraße am Donnerstagabend, 5.5.2022, schwere Verletzungen zu. Der Mann war gegen kurz vor 21 Uhr mit seinem Motorrad unterwegs. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne übersah er eine auf der Fahrbahn stehende Absperrbarke und prallte dagegen. In der Folge stürzte der Mann und rutschte rund 100 m über den Asphalt. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Dohren - Tür beschädigt und Handy verloren

Bereits am am 30.4.2022, gegen 0:45 Uhr, schlug ein unbekannter Mann gegen die Tür eines Wohnhauses am Lohworthsweg. Die Bewohnerin, vom Lärm geweckt, sprach den Unbekannten durch das Fenster an und forderte ihn auf, das Grundstück zu verlassen. Nachdem er noch einen Moment herumgepöbelt hatte, entfernte sich der Unbekannte.

Am nächsten Morgen bemerkte ein Zeuge mehrere beschädigte Glaselemente der Hauseingangstür. Daneben fand sich ein schwarzes Base Cap der Marke New Era sowie ein lilafarbenes Huawei Smartphone mit HSV-Aufkleber. Vermutlich hatte der Unbekannte beim Schlagen gegen die Tür beides verloren. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei Tostedt zu melden.

Winsen und Rosengarten - Präventionsteam unterwegs

Am kommenden Sonntag, 8.5.2022, in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr, sind Beamte des Präventionsteams mit einem Infostand in der Winsener Fußgängerzone präsent. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags stehen sie dort für Beratung zu verschiedenen Präventionsthemen zur Verfügung.

Am 15. Mai werden die Kollegen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Rosengarten-Vahrendorf) präsent sein um dort während des Kreisseniorentags zu polizeilichen Präventionsthemen zu beraten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell