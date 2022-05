Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Einfamilienhaus ++ Neu Wulmstorf - Autoaufbrecher unterwegs ++ Salzhausen - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Rosengarten (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Paul-Roth-Stein-Weg kam es in der Zeit zwischen dem 2. und 4.5.2022 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter schlugen ein Fenster des Hauses ein und verschafften sich so Zutritt. Sie erbeuteten verschiedene Elektrogeräte, Kleidung, Schmuck und Gemälde.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Neu Wulmstorf - Autoaufbrecher unterwegs

In der Nacht zu Mittwoch, 4.5.2022 waren Autoaufbrecher in Neu Wulmstorf unterwegs. In der Marienburger Straße machten sie sich an mindestens drei Fahrzeugen zu schaffen. Zweimal scheiterten sie daran, eine der Fahrzeugtüren aufzuhebeln. Beim dritten Fahrzeug schlugen die Täter eine Scheibe ein und entwendet in einem Mobiltelefon.

Im Stettiner Weg wurde ebenfalls die Seitenscheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen. Hier machten die Täter allerdings keine Beute.

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

Salzhausen - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Eine offen im Einkaufswagen liegende Handtasche war das Ziel unbekannter Diebe, die am Mittwoch, 4.5.2022 im Aldi-Markt an der Alten Baumschule zugriffen. Gegen 10:30 Uhr war eine 82-jährige Frau im Laden unterwegs. Die Täter nahmen unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche. Damit erbeuteten sie Bargeld sowie EC Karten und Ausweise.

