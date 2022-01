Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Gegen Audi A 6 gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Zweiradfahrer fuhr zwischen Freitag, 21.1.2022, 19.30 Uhr und Samstag, 22.1.2022, 9.00 Uhr gegen einen schwarzen Audi A 6, der entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Schmiedestraße in Warendorf stand. Der Verursacher flüchtete trotz eines Schadens an der Beifahrertür. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell