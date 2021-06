Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Süd: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Ludwigsburg (ots)

Die äußere Scheibe eines doppelverglasten Fensters hat ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit einem Stein zwischen Dienstag 19:10 Uhr und Mittwoch 07:45 Uhr in der Solitudestraße in Ludwigsburg-Süd eingeworfen. Das Fenster befindet sich im rückwärtigen Bereich einer Bankfiliale, in Richtung Solitudeparkdeck/Grünanlage. Der angerichtete Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter der Tel. 07141 18-5353, zu melden.

