Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Streit zwischen Bekannten soll eskaliert sein

Warendorf (ots)

Am Mittwochabend (19.1.2022, 22.40 Uhr) soll ein Streit zwischen zwei Bekannten an der Everswinkler Straße in Freckenhorst eskaliert sein. Die Männer sollen sich zwischen einem Discounter und dem Brüggenbach aufgehalten haben. Zunächst sollen sich der 21-jährige Freckenhorster und der 28-jährige Warendorfer gegenseitig provoziert haben. Im weiteren Verlauf soll es zu einem körperlichen Gerangel gekommen sein und der Jüngere soll den Älteren mit einer nach Benzin riechenden Flüssigkeit bespritzt haben. Diese soll die Kleidung und das Gesicht des 28-Jährigen benetzt haben. Dann soll der Freckenhorster ein Feuerzeug angezündet und es in Richtung seines Kontrahenten gehalten haben. Daraufhin soll sich die Flüssigkeit entzündet haben, so dass Kleidung und Haut des 28-Jährigen gebrannt haben sollen. Der Warendorfer soll in den angrenzenden Brüggenbach gesprungen sein und so das Feuer gelöscht haben. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 28-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Beide Beteiligten machten im Laufe des Donnerstags (20.1.2022) nur unzureichenden Angaben zu der Auseinandersetzung.

