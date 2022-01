Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Fahrer ohne Führerschein verursachte einen Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 20.1.2022, 21.10 Uhr ereignete sich auf der Stromberger Straße in Wadersloh ein Alleinunfall. Der 29-Jährige befuhr mit seinem Auto die Stromberger Straße in Richtung Wadersloh und geriet auf den Grünstreifen. Daraufhin verlor der Beckumer die Kontrolle über den Pkw und stieß gegen einen Leitpfosten. Anschließend blieb das Auto auf dem Dach im Straßengraben liegen. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der unverletzte 29-Jährige keinen Führerschein besitzt. Folglich leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.020 Euro.

