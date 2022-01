Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Brand in einer kommunalen Unterkunft

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 20.01.2022, gegen 19.50 Uhr, wurden die Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Zimmer der kommunalen Unterkunft in Oelde, Am Landhagen, gerufen. Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt an einem Elektrogerät brandursächlich sein, die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu dauern an. Während der Löscharbeiten mussten alle sechs Bewohner das Gebäude verlassen, die Bewohner der nicht betroffenen Zimmer konnten anschließend zurück. Durch das Ordnungsamt Oelde wurden drei Bewohner anderweitig untergebracht. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell