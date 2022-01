Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schwarzen Ford Mondeo gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Mittwoch, 19.1.2022, 20.00 Uhr und Donnerstag, 20.1.2022, 8.00 Uhr an der Ruhrstraße in Beckum einen Pkw. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen schwarzen Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen BE-AB 2008. Im Pkw befinden sich zwei Kindersitze. Wer hat in der Nacht Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

