POL-PPKO: Ladendieb schlug zu

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 29.09.21 wurde die Koblenzer Polizei um 16.40 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie am Altlöhrtor gerufen.

Dort wurde ein 39-Jähriger dabei ertappt, wie er 15 Parfumpackungen (Wert: rund 1000 Euro) in einer Einkaufstasche verstaute und anschließend abhauen wollte.

Als der Ladendieb ihn darin hindern wollte, setzte sich der Tatverdächtige zur Wehr. Er schlug um sich und biss dem Detektiv in die Hand.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

