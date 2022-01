Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbruch in Blumenatelier

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Mittwoch, 19.1.2022 in das Blumenatelier in Telgte, Lauheide ein. Hinweise zum Diebesgut liegen nicht vor. In der Nachbarschaft kam es in der gleichen Nacht zu einem weiteren versuchten Einbruch in die Friedhofsgärtnerei. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

