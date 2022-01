Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Schneller als die Polizei erlaubt

Warendorf (ots)

Zu schnell ist zu schnell - das hat auch ein 42-jähriger Mann aus Hamm erfahren.

Der Hammer ist in seinem Auto am Dienstag (18.01.2021) auf der L 586 in Sendenhorst-Albersloh Richtung Münster unterwegs gewesen. In einem 70er Bereich haben Polizisten die vorgeschriebene Geschwindigkeit der Vorbeifahrenden kontrolliert.

Der 42-Jährige ist während der Kontrolle als trauriger Spitzenreiter aufgefallen. Anstatt der vorgeschriebenen 70 km/h wurde er mit 135 km/h gemessen. Abzüglich der Toleranz ist er damit rund 60 km/h zu schnell gewesen.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell