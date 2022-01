Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Hinweis auf Drogenkonsum und laute Musik

Warendorf (ots)

Polizisten sind am Dienstag (18.01.2021, 21.04 Uhr) dem Hinweis nachgegangen, dass in einer Tiefgarage in Telgte laute Musik zu hören sei und es nach Marihuana riechen würde.

Als die Beamten an der Tiefgarage am Baßfeld eintrafen, stellten sie einen 19 und einen 17 Jahre alten Telgter fest. Außerdem hörten sie laute Musik und nahmen Marihuana-Geruch wahr.

Die beiden jungen Männer bestätigten Alkohol konsumiert und Musik gehört zu haben. Nachdem sie einer Durchsuchung zustimmten, fanden die Beamten bei dem 19-Jährigen eine geringe Menge Drogen und passendes Zubehör.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell