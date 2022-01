Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Auto und Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden der Verursacher und sein Auto nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, 20.1.2022, 9.20 Uhr auf dem Amtshofweg in Drensteinfurt ereignete. Der Unbekannte fuhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses rückwärts gegen einen weißen Smart und beschädigte diesen. Der um die 70 Jahre alte Fahrer fuhr ein graues Auto mit dem Kennzeichenfragment WAF-JB. Wer kann Angaben zu dem Verursacher und/oder dem grauen Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

