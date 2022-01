Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst- Einbruch in Einfamilienwohnhaus

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 20.01.2022, kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Sendenhorst, Südendamm 10. Der dort wohnhafte Geschädigte traf in seinem Garten gegen 18:00 Uhr auf eine unbekannte männliche Person. Nach Ansprache durch den Geschädigten flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Heitkampsweg. Das Diebesgut wurde durch den Täter zurück gelassen. Die Person wird beschrieben als ca. 35- 45 Jahre, kräftige Statur, ca. 180- 185 cm groß, braune Haare, bekleidet mit einer schwarzen Mütze, schwarzen Jacke, weißes T-Shirt und einer dunklen Hose. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell