Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Winsen - Volltrunken mit dem LKW unterwegs ++ Asendorf/Dierkshausen - Auf dem Dach liegen geblieben

Tostedt (ots)

Tageswohnungseinbruch

Am Montag (1.2.2021), in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr, kam es an der Straße bei den Köthnern zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Täter versuchten zunächst, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als das misslang, brachen sie schließlich ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Winsen - Volltrunken mit dem LKW unterwegs

Ein 56-jähriger Mann erschien am Montag (1.2.2021) mit seinem LKW bei einer Firma im Gewerbegebiet in Luhdorf, um dort Waren anzuliefern. Die Mitarbeiter stellten eine starke Alkoholfahne bei dem Mann fest und alarmierten die Polizei. Die Beamten machten mit dem Lkw-Fahrer einen Atemalkoholtest. Dabei erreichte er einen Wert von 3,10 Promille. Dem 56-Jährigen wurde daraufhin von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Polizisten.

Asendorf/Dierkshausen - Auf dem Dach liegen geblieben

Ein 22-jähriger Mann ist am Montagabend (1.2.2021) mit einem Opel Astra zwischen Schierhorn und Dierkshausen unterwegs gewesen. Auf der Schierhorner Straße, kurz vor dem Ortseingang Dierkshausen, verlor der Mann auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW. Der Wagen geriet ins Schleudern, kippte auf das Dach und blieb so im Straßengraben liegen. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell