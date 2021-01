Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Buchholz in der Nordheide (ots)

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag, 28.01.2021, gegen 14:40 Uhr, wurde in der Bremer Straße Ecke Bremer Reihe in Buchholz ein Pkw- Fahrer kontrolliert, nachdem dieser den Polizeibeamten mit seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer aus Buchholz deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Atemalkoholkontrolle vor Ort ergab einen Wert von 2,22 Promille. Zudem stellte sich bei der weiteren Überprüfung heraus, dass der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er wird sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Fahrzeugschlüssel vor Ort von den Beamten sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell