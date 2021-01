Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Baggerschaufel gestohlen ++ Tostedt - Tageswohnungseinbruch

Jesteburg (ots)

Baggerschaufel gestohlen

Eine Baggerschaufel im Wert von rund 4000 Euro ist in der Zeit zwischen Samstag (23.1.2021) und Dienstag (26.1.2021) von einem Acker an der Kreisstraße 83 (Lüllauer Straße) gestohlen wurden. Der betroffene Bagger stand rund 50 m von der Fahrbahn entfernt auf dem Feld. Neben der Schaufel montierten die Täter auch weitere kleine Anbauteile von dem Fahrzeug ab.

Wie die Diebe die Beute vom Acker abtransportierten, ist noch unklar. Zeugen, die in der fraglichen Zeit Verladetätigkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 04183 778550 bei der Polizei in Jesteburg zu melden.

Tostedt - Tageswohnungseinbruch

Im Baumschulenweg kam es am Dienstag (26.1.2021) zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 19:00 Uhr drangen die Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Haus ein. Sie erbeuteten etwas Bargeld und einen Schlüssel. Anschließend verließen sie das Haus unbemerkt wieder.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell