Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dreiste Diebe erbeuten Zigaretten

Jesteburg (ots)

Bereits am Dienstag, 26.01.2021, gegen 20:50 Uhr, erbeuteten drei bislang unbekannte Täter mehrere Packungen Zigaretten aus einem Lebensmittelgeschäft im Allerbeekring in Jesteburg. Zunächst hatten sich zwei männliche Täter in das Lebensmittelgeschäft begeben. Dort wurde eine Kassiererin abgelenkt während der andere Täter die Zigarettenpackungen aus dem Automaten entnahm und in der getragenen Kleidung versteckte. Der Diebstahl wurde durch Zeugen beobachtet. Als die Täter angesprochen wurden rissen sie sich los und flüchteten aus dem Geschäft. Weitere Zeugen, die sich vor dem Lebensmittelgeschäft aufgehalten hatten, benachrichtigten die Polizei. Als das von einer dritten Täterin mitbekommen wurde, schlug diese einer Zeugin mehrfach ins Gesicht und flüchtete ebenfalls. Durch die Zeugen können die beiden unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: dunkle Hautfarbe, braune Jacke, lilafarbene Kopfbedeckung. Täter 2: Jogginghose, blaue Jacke. Die 3 Täterin, die sich vor dem Lebensmittelgeschäft aufgehalten hatte, wurde folgendermaßen beschrieben: braune Haare, weiße Jacke, schwarzbraune Handtasche, schwarze Haifisch-Nikes. Alle Täter flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/285-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell