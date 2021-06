Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Wohnung

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstagnachmittag (22.06.2021) in eine Wohnung in Oelde eingebrochen.

Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus an der Joan-Herman-Schwarze-Straße. Der oder die Täter haben sich zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr über die Eingangstür Zugang zu der Wohnung verschafft. Nachdem sich die Täter vermutlich kurz in der Wohnung aufgehalten haben, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wer hat den oder die Täter beobachtet oder kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell