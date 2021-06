Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 22.06.21, gegen 15.05 Uhr, wurde eine 71jährige Radfahrerin aus Ahlen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Pedelec den rechtsseitig gelegenen Geh- und Radweg an der Südstraße in Ahlen. Dabei war sie in Richtung Ostwall unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 49jähriger Mann aus Ahlen mit seinem Fahrrad den linksseitigen Geh- und Radweg an der Südbreede und bog nach links auf die Südstraße ab. Als die beiden Radfahrer sich auf dem Radweg im Einmündungsbereich Südstraße/Südbrede entgegenkamen, geriet die Frau ins Straucheln und stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Pedelec wurde leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell