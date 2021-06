Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt - Unfall auf der B 58 nach einem Überholvorgang trotz Gegenverkehr

Warendorf (ots)

Am Montagmorgen, 21. Juni 2021 um 9.00 Uhr befuhr eine 82 Jahre alte Frau aus Sendenhorst mit ihrem Opel Corsa die B 58 in Richtung Ascheberg. Vor dem Kreuzungsbereich an der Tankstelle überholte ein schwarzer Pkw einen weißen Lastwagen und kam ihr auf ihrer Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, wich die Sendenhorsterin nach rechts aus und streifte die dort angebrachte Leitplanke. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden. Gesucht werden die Fahrer des schwarzen Pkw und des weißen Lkw sowie Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Melden Sie sich bitte bei der Polizei Ahlen unter der Telefonnummer 02382/965-0 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

