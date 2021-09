Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Goldenstädt/Stople (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 14 bei Goldenstädt ist am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 42-jährige deutsche Fahrerin hatte aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren PKW verloren und sich anschließend mit dem Fahrzeug überschlagen. Sie wurde wenig später zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Wismar zeitweilig gesperrt werden.

